Шмыгаль: Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов в Крыму

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина точно не будет поставлять воду в Крым для промышленных и военных объектов.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

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– Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Восклицательный знак и точка. Мы будем поставлять воду украинцам для нужд населения, для питья в случае возникновения гуманитарной катастрофы. Это наш долг перед украинцами, это важно, – отметил Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Но по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно.