6 марта депутаты начнут заседание с часа вопросов к правительству о реализации реформы местного самоуправления и децентрализации власти в Украине.

В первом чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Во втором чтении запланировано голосование за законопроект о сельскохозяйственной кооперации.

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Также во втором чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон о научной и научно-технической деятельности.





Напомним, 5 марта депутаты во время внеочередного заседания проголосовали за отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.