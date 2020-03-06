6 марта депутаты начнут заседание с часа вопросов к правительству о реализации реформы местного самоуправления и децентрализации власти в Украине.
В первом чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.
Во втором чтении запланировано голосование за законопроект о сельскохозяйственной кооперации.
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Также во втором чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон о научной и научно-технической деятельности.
Напомним, 5 марта депутаты во время внеочередного заседания проголосовали за отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора.