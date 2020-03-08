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Факты / Украина / Общество

Пусть все ваши мечты сбываются: Зеленский поздравил женщин с 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта.

– В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют сильный пол на подвиги.

Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги, – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что женщины ежедневно защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство.

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Также президент отметил, что женщины умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мужчины, положили свои вещи.

– Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим.

С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти на 8 марта в Киеве и что предлагают заведения столицы.

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