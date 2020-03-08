В Украине не зафиксировано новых случаев заболевания Covid-19

В Украине не подтверждено новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса в шести человек, которые ранее были госпитализированы с подозрением на заболевание.
Читайте: Не стоит надеяться, что коронавирус исчезнет летом – ВОЗ
Также негативные результаты показали 14 образцов лиц, контактировавших с больным коронавирусом.
По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован один случай инфицирования. В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов.
– Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено, – сообщили в Минздраве.
Напомним, в Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.