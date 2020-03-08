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Факты / Украина / Общество

В Украине не зафиксировано новых случаев заболевания Covid-19

В Украине не подтверждено новых случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Результаты анализов не подтвердили наличие коронавируса в шести человек, которые ранее были госпитализированы с подозрением на заболевание.

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Также негативные результаты показали 14 образцов лиц, контактировавших с больным коронавирусом.

По состоянию на утро 8 марта в Украине зарегистрирован один случай инфицирования. В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ исследованы все 20 доставленных образцов материалов.

– Все результаты отрицательные, коронавирусной инфекции не обнаружено, – сообщили в Минздраве.

Напомним, в Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним.

Источник: Минздрав

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