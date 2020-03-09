МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок в наиболее пораженные коронавирусом страны

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют гражданам временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом.

– В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных вирусом, – говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что украинцам, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавируса, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных заболеванием регионов.

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Также МИД советует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе Друг и следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

– В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную горячую линию МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта – [email protected], – отмечается в сообщении.

Ранее Минздрав запустил чат-бот в Telegram с оперативной и текущей информацией о ситуации с коронавирусом Covid-2019 в Украине.