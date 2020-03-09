В Черновцы едет врач ВОЗ, чтобы проверить правильность лечения больного коронавирусом

Врач ВОЗ приедет в Черновцы 11 марта, чтобы осмотреть больного коронавирусом и определить, правильно ли его лечат.

По словам заместителя председателя Черновицкой ОГА Натальи Гусак, именно таким образом медики хотят снять определенное напряжение в обществе и возможное недоверие близких больного к украинским врачам.

Наталья Гусак также добавила, что сейчас состояние пациента стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градусов. Он получает лечение, согласно всем протоколам ВОЗ.

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Также она сообщила, что больному сделали повторный тест на коронавирус, который показал положительный результат. Это означает, что пациент до сих пор болен.

Лишь после того, как два теста подряд покажут отрицательный результат на коронавирус, можно будет говорить, что человек выздоравливает.

Напомним, у жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус.