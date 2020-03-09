У жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус

Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай коронавируса, госпитализировали 9 марта в Черновцах.

Результаты повторного теста на коронавирус дали положительный результат. Об этом сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

У мужчины держится температура до 37,6 градусов.

– Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест – коронавирус подтвердился, – сказала Гусак.

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Она добавила, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше лечить пациента. Сейчас больному оказывают симптоматическое лечение.

11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, результаты тестов на коронавирус у буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, и контактных лиц являются отрицательными.

Источник: UA: Буковина