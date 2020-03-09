PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Житомире госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Житомирскую городскую больницу №1 с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Это произошло утром 8 марта. В больницу из города Овруч Житомирской области доставили женщину с температурой, которая увидела у себя признаки гриппа и самостоятельно обратилась к врачам.

По информации Житомирской ОГА, женщина еще в январе вернулась из Италии.

– Она сама позвонила к врачам, они и увезли пациентку в Житомирскую городскую больницу №1, которая определена госпитальной базой. Там ей провели вирусологические анализы. Чтобы снять подозрения инфицирования коронавирусом, биоматериал женщины сейчас изучают, – добавили в ОГА.

Читайте: Коронавируса нет: результаты теста шестерых госпитализированных в Черновцах

Сейчас состояние пациентки стабильное, повышенной температуры тела нет. По поводу людей, с которыми женщина контактировала, информации нет. Пока диагноз у женщины не подтвержден и он будет установлен в ближайшее время.

Напомним, сейчас в Украине лабораторно подтверждено только один случай коронавируса.

Источник: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка