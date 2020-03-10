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Факты / Украина / Общество

Исследователь майя с американским опытом: что известно об и.о. министра образования Полюховича

Юрий Полюхович в 2003 году закончил национальный университет Киево-Могилянская академия, где получил степень магистра по истории.

В 2012 году окончил аспирантуру Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Палюхович

Получил степень кандидата исторических наук, защитив диссертацию на тему Политико-династическая история государства майя Баакаль.

Полюхович автор более 40 научных публикаций. Представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В 2014-2016 годах был научным сотрудником Университета штата Калифорния в Чико. Работал в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

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С 2014 года до 2016 года был советником тогдашнего Министра образования и науки Украины Сергея Квита. С 2017 года возглавляет общественную организацию Украинский научно-исследовательская фонд.

11 сентября 2019 года был назначен на должность заместителя Министра образования и науки Украины Анны Новосад.

Согласно декларации за 2019 год, арендует квартиру в Киеве общей площадью 76,4 м². Имеет $47,5 тыс. в валюте, а также около $21 тыс. на банковских счетах.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила премьер-министром Дениса Шмыгаля.

Рада также утвердила предложенный Шмыгалем новый состав правительства. Однако несколько должностей остались свободными, в частности – министра образования и науки.

10 марта Кабинет министров назначил исполняющим обязанности министра образования и науки Юрия Полюховича.

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