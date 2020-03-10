Двое украинцев с коронавирусом находятся в больницах Японии, двое выписаны

Двое украинцев, которые заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess, остаются в больницах Токио (Япония).

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Еще двое украинцев прошли лечение и выписаны из больниц. Сейчас они находятся в местных гостиницах.

Читайте: Украина вряд ли избежит коронавируса, но хорошо к нему готова – Данилов

– По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и в которых было диагностировано наличие вируса Covid- 19, продолжают находиться в медицинских учреждениях города Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное. Двое других наших соотечественников уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах, – сказал он.