Федине избрали меру пресечения из-за угроз Зеленскому

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения народному депутату от фракциии Европейская Солидарность Софии Федине, которую обвиняют в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому, в виде освобождения под личное обязательство.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры. Согласно его решению, София Федина не может без разрешения следователя выезжать за пределы Киевской области и должна сообщать об изменении места жительства и работы.

Границу Украины депутат сможет пересекать только в случае командировки.

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Мера пресечения действует до 12 апреля 2020 года.

Напомним, в конце октября 2019 года народный депутат от Европейской солидарности София Федина и волонтер Маруся Звиробий обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Звиробий, в частности высказались о рисках жизни главы государства.

Уголовное производство, в котором фигурируют Федина и Звиробий открыли 28 октября.