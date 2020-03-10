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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Коронавирус может дать стимул к развитию производства в Украине – торгпред

В связи с распространением коронавируса ожидается масштабный перенос производства на внутренние рынки.

Такие прогнозы сделал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торгпред Тарас Качка.

По его мнению, эпидемия опасной инфекции Covid-19 сможет простимулировать производительность украинского производителя, сместившись ближе к центрам производства.

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– В классической промышленности будет настоящая игра на нервах: правительства, защищая производителей, станут удешевлять сырье и бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех мер торговой политики от этого только удвоится, – указал торгпред.

При этом заместитель министра отметил, что это долгосрочные прогнозы.

В условиях ограничения путешествий и внедрения карантина в городах, регионах и государствах спрос на агропродукцию, в отличие от техники, ожидаемо возрастет.

– Роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности, – подытожил Тарас Качка.

Ранее Факты ICTV сообщали, что новоизбранный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет совещание Кабмина в связи коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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