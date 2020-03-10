Коронавирус примерно вдвое заразнее обычного гриппа – биофизик

Украинский биофизик Александр Иванов проанализировал распространение коронавирусной инфекции в мире и опубликовал аналитику о том, сколько людей в мире будут заражены и умрут из-за болезни.

– Я пишу это, потому что очень много людей легкомысленно относятся к эпидемии Covid-19, мол это как грипп, или все равно все заболеем, чем заниматься. И это будет стоить миру многих тысяч жизней. В Украине я практически не видел взвешенных сообщений, статей посередине, кроме панических и успокоительных. Стоит понимать, что все цифры и данные, которые я привожу, являются предварительными. Ученые сейчас очень активно проводят исследования и анализы, – отметил Иванов.

Для понимания распространения любой эпидемии критическими значениями являются R0 и смертность.

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R0 получаем из уравнения N (t + 1) = R0 N (t). Иными словами, скольким людям в среднем передаст болезнь зараженный человек. Иными словами, R0 – это заразность. Обычный сезонный грипп имеет R0 = 1.3, для Covid-19R0 = 2-3.

– То есть этот коронавирус примерно вдвое заразнее обычного гриппа. Смертность от обычного гриппа 0.05% -0.1%, тогда как в Covid-19 смертность оценивается в 1-3%, то есть как минимум на порядок выше. Такие показатели заразности и смертности не является чем-то особенным. Многие болезни имеет высший R0, в частности ветрянка, корь, полиомиелитом. А многие болезни имеет высшее смертность, в том числе птичий (~ 55%) и испанский грипп (~ 10%), Эбола (~ 50%) и т.д., – пояснил биофизик.

Что делает COVID-19 таким опасным – это комбинация R0 и смертности.

По его словам, большинство экспертов-эпидемиологов сходятся на том, что Covid-19 станет глобальной пандемией, и в мире заболеет 30-70% людей.

– Ну и что, скажете вы. От гриппа тоже много умирает в год. Так, по оценкам WHO от гриппа умирает 290 тыс. – 650 тыс. человек. А смертность от Covid-19 выше в 10 раз и составит 6-12 млн. Но и это еще не все. Смертность от Covid-19 очень неравномерно распределена по возрасту. До 30 лет вероятность умереть довольно низкая, дальше она быстро растет с возрастом. В возрасте 70-79 лет – 13,21%, в возрасте 80+/- 24,5%. Также в зоне риска люди с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, – отмечает аналитик.

К слову, Италия – вторая после Китая страна, в которой растет количество больных. Оно здесь составляет 9 172 человека.

Учитывая такую ​​ситуацию, с 10 марта в Италии расширили карантин на всю страну.

Источник: Oleksandr Ivanov