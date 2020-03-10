Коронавирус в Черновцах: госпитализирован еще один человек

В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

– Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай Covid-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах, – говорится в сообщении.

Всего в Черновцах госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом три человека.

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Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.