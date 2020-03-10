PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Коронавирус в Черновцах: госпитализирован еще один человек

В Черновцах госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус.

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

– Мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай Covid-19, госпитализировали сегодня, 10 марта, в Черновцах, – говорится в сообщении.

Всего в Черновцах госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом три человека.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру – карта и хронология

Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка