Курс доллара к гривне подскочил до максимума с августа 2019

Курс гривны в обменниках снизился до самого низкого уровня с августа 2019 года из-за паники на мировых рынках, связанной с эпидемией коронавируса.

Покупают $1 в среднем за 25 грн, а продают за 25,5 грн.

На сером наличном рынке по состоянию на 10 марта гривна котируется по курсу около 25,3 грн/$ 1 за покупку и 25,8 грн/$1 за продажу.

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Банки также снизили курс гривны в своих кассах и онлайн-обмене. В частности, Альфа-Банк установил курс 25-26 грн/$ 1 (покупка-продажа), банк Креди-Агриколь – 25-25,9 грн/$1, Приватбанк – 24,9-25,78 грн/$1, Монобанк – 25,01-25,76 грн/$1.

Несколько иная ситуация наблюдается в ряде других банков. Курс в Ощабанке составляет 24,5-25,1 грн/$1, Райффайзен банке Аваль – 24,7-25,15 грн/$1, ОТП Банке – 24 9-25,3 грн/$1.

Напомним, Нацбанк 10 марта повысил официальный курс доллара. Соответственно гривна резко пошла вниз.