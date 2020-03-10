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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс гривни на межбанке снизился до минимума за полгода

10 марта курс гривни на открытии межбанка снизился до минимума с сентября 2019.

Ранее курс гривни снизился до 24,995/$1 с 24,710 грн/$1. На открытии межбанковского валютного рынка в среду курс снизился до 25,2725 грн/$1.

По словам дилеров коммерческих банков, котировки национальной валюты составили 25,250-25,295 грн/$1.

Читайте: Будет стабильной или окрепнет. Эксперты не видят угроз для гривны

С августа 2019 года курс гривни в обменниках упал до минимума. Тогда покупка была – в среднем 25,3 грн/$1, продажа – 25,5 грн/$1.

Ранее НБУ на 10 марта повысил официальный курс доллара.

Источник: Интерфакс-Украина

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