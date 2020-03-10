PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Киев получил первые 1 200 экспресс-тестов на коронавирус

Киев получил экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса, сообщил мэр Виталий Кличко.

В первой партии в столицу поступило 1 200 тестов, до конца недели их должно быть 5 тыс.

Тест-системы направят в семь больниц, которые были определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

Читайте: МАУ отменяет рейсы в 16 стран мира из-за коронавируса

Оборудование для быстрого тестирования в аэропортах поступит в столицу до конца недели. Их распространят в аэропорту им. Сикорского и Борисполе.

Напомним, в Киеве могут закрыть метро в случае большой вспышки коронавируса Covid-19.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка