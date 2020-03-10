Киев получил первые 1 200 экспресс-тестов на коронавирус

Киев получил экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса, сообщил мэр Виталий Кличко.

В первой партии в столицу поступило 1 200 тестов, до конца недели их должно быть 5 тыс.

Тест-системы направят в семь больниц, которые были определены для приема больных с подозрением на коронавирус.

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Оборудование для быстрого тестирования в аэропортах поступит в столицу до конца недели. Их распространят в аэропорту им. Сикорского и Борисполе.

Напомним, в Киеве могут закрыть метро в случае большой вспышки коронавируса Covid-19.