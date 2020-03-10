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Факты / Украина

МАУ отменяет рейсы в 16 стран мира из-за коронавируса

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) приостанавливает рейсы в 16 стран мира, а также отменяет вторую частоту отдельных внутренних рейсов.

МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию.

В авиакомпании объясняют решение о сокращении рейсов снижением спроса на авиаперелеты, связанным с распространением нового коронавируса в мире.

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МАУ рекомендует отслеживать статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или звонить в контактный центр.

К слову, авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы из и в Италию.

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