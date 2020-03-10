PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

На территории так называемой ДНР зафиксировали первое подозрение на коронавирус

На оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус Covid-19.

6 марта женщина вернулась из Китая в Москву.

Она прошла тест на выявление коронавируса, но результаты не показали никаких признаков инфекции.

Читайте: Боевики “ЛДНР” поедут в Москву на парад ко Дню Победы

9 марта на неподконтрольном участке границы с Россией, когда женщина проходила пропускной пункт Новошахтинск, у нее зафиксировали повышенную температуру.

– Случай определен как подозрение на коронавирус. Пациентка находится в инфекционном отделении под наблюдением медиков, – говорится в сообщении пресс-службы так называемого “Минздрава ДНР”

Отметим, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области тест-систем для выявления коронавируса нет. Местные медики утверждают, что отправят анализы в российскую лабораторию.

К слову, вскоре в украинских аптеках появятся быстрые тесты на коронавирус. Факты ICTV рассказывали, что первые поставки таких тестов ожидаются 16-17 марта.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка