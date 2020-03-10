На территории так называемой ДНР зафиксировали первое подозрение на коронавирус

На оккупированной территории Донецкой области госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус Covid-19.

6 марта женщина вернулась из Китая в Москву.

Она прошла тест на выявление коронавируса, но результаты не показали никаких признаков инфекции.

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9 марта на неподконтрольном участке границы с Россией, когда женщина проходила пропускной пункт Новошахтинск, у нее зафиксировали повышенную температуру.

– Случай определен как подозрение на коронавирус. Пациентка находится в инфекционном отделении под наблюдением медиков, – говорится в сообщении пресс-службы так называемого “Минздрава ДНР”

Отметим, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области тест-систем для выявления коронавируса нет. Местные медики утверждают, что отправят анализы в российскую лабораторию.

К слову, вскоре в украинских аптеках появятся быстрые тесты на коронавирус. Факты ICTV рассказывали, что первые поставки таких тестов ожидаются 16-17 марта.