Согласно поданной перед увольнением декларации Андрей Богдан владеет недвижимостью в Украине и за рубежом, автомобилями и швейцарскими часами.

На своей должности он получил 63 тыс. 130 грн зарплаты от Государственного управления делами, 20 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду ООО Интермайно и 4 грн процентов в ПриватБанке.

Счета

На счетах ПриватБанка у Богдана размещено 10 млн 399 тыс., почти EUR40 тыс. и чуть более $29 тыс., в Креди Агриколь Банк – $647 тыс. 103 и 213 тыс. 883 грн, в словацком Tatra Bank AS – EUR244 тыс. 651, в AS PrivatBank (Латвия) – EUR53 тыс. 510. Наличными он задекларировал $721,6 тыс. и EUR238,4 тыс.

Недвижимость

Он владеет домом площадью 560,6 кв. м в Козине Киевской области, приобретенным в 2011 году, двумя квартирами в Киеве площадью 81,6 и 131,6 кв. м, приобретенными в 2006 и 2007 годах, и квартирой в Словакии площадью 81,78 кв. м, приобретенной в 2017 году за 2 млн 180 тыс. грн. Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

Кроме того, в собственности Богдана 10 недостроенных квартир площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 кв. м в Киеве; 10 земельных участков: один в Киеве, 8 – в Киевской области (два из которых стоимостью 1 млн 807,7 тыс. грн и 1 млн 470,7 тыс. грн) и еще один – во Львовской области, приобретенные в 2005-2009 годах.

Еще он арендует у ООО Интермайно с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 кв. м.

Автомобили

В собственности экс-главы ОП 2 автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 годов выпуска стоимостью 683 и 750 тыс. грн соответственно, приобретенные в 2017 и июне 2019 года, и 3 Mercedes: 2019 года выпуска стоимостью 2 млн 892 тыс. 649 грн, приобретенный в мае 2019 года, 2014 года выпуска стоимостью 250 тыс. грн, приобретенный в январе 2019 года, 2015 года выпуска стоимостью 440 тыс. грн, приобретенный в 2015 году.

У Богдана есть трое швейцарских часов класса Люкс марок Breitling и Ulysse Nardin.

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Что записано на дочерей

Одна из его дочерей София с 2012 года владеет домовладением площадью 319 кв. м и стоимостью 665 тыс. 472 грн и безвозмездно с 2008 года пользуется квартирой в Киеве. Три его другие дочери Виктория, Анастасия и Екатерина с 2014 года бесплатно пользуются квартирой в Киеве площадью 184,7 кв. м.

У его дочерей есть счета в словацком Tatra Bank AS: у Екатерины и Софии – по EUR35 тыс., у Анастасии – EUR45 тыс., у Виктории – EUR49 тыс., и незначительные суммы в грн в ПриватБанке.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

В тот же день глава государства назначил на его место Андрея Ермака, который работал советником президента.