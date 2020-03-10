PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Подозрения на коронавирус возникают по всей территории Украины – Ляшко

Подозрения на коронавирус возникают по всей территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, исследования сейчас проходят по образцам четырех человек.

Читайте: Украина вряд ли избежит коронавируса, но хорошо к нему готова – Данилов

– Я не могу сказать территории, потому что они сейчас довольно часто меняются и подозрения возникают на территории почти всей страны. Уже нет такой локализации, как это было раньше, когда мы только ввели температурный скрининг на границах нашей стране. Особенно это были западные области, – сказал он.

Ляшко добавил, что сейчас подозрения появляются и в Одессе, и в Днепре, и в Кропивницком.

Напомним, по состоянию на 10 марта в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его диагностировали 3 марта в Черновцах.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка