Подозрения на коронавирус возникают по всей территории Украины – Ляшко

Подозрения на коронавирус возникают по всей территории Украины.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, исследования сейчас проходят по образцам четырех человек.

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– Я не могу сказать территории, потому что они сейчас довольно часто меняются и подозрения возникают на территории почти всей страны. Уже нет такой локализации, как это было раньше, когда мы только ввели температурный скрининг на границах нашей стране. Особенно это были западные области, – сказал он.

Ляшко добавил, что сейчас подозрения появляются и в Одессе, и в Днепре, и в Кропивницком.

Напомним, по состоянию на 10 марта в Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Его диагностировали 3 марта в Черновцах.