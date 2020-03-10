PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Платежки за отопление в феврале – какую скидку получат киевляне

В Киеве пользователи отопления и горячей воды получат февральские платежки со скидками на 26% и 24% соответственно.

Граждане получат уменьшенные начисления благодаря более низкой цене газа, чем та, которую определили перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний.

Новый правовой механизм позволяет учесть актуальную цену газа и указать сумму скидки в графе Перерасчет в платежках.

Читайте: Как подать заявку на отключение отопления

В Киевтеплоэнерго добавили, что общая сумма перерасчета в Киеве за февраль этого года составила более 414 млн грн.

Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за снижения температуры.

Источник: Киевтеплоэнерго

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка