Платежки за отопление в феврале – какую скидку получат киевляне

В Киеве пользователи отопления и горячей воды получат февральские платежки со скидками на 26% и 24% соответственно.

Граждане получат уменьшенные начисления благодаря более низкой цене газа, чем та, которую определили перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний.

Новый правовой механизм позволяет учесть актуальную цену газа и указать сумму скидки в графе Перерасчет в платежках.

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В Киевтеплоэнерго добавили, что общая сумма перерасчета в Киеве за февраль этого года составила более 414 млн грн.

Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за снижения температуры.

Источник: Киевтеплоэнерго