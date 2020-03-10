Платежки за отопление в феврале – какую скидку получат киевляне

В Киеве пользователи отопления и горячей воды получат февральские платежки со скидками на 26% и 24% соответственно.
Граждане получат уменьшенные начисления благодаря более низкой цене газа, чем та, которую определили перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний.
Новый правовой механизм позволяет учесть актуальную цену газа и указать сумму скидки в графе Перерасчет в платежках.
Читайте: Как подать заявку на отключение отопления
В Киевтеплоэнерго добавили, что общая сумма перерасчета в Киеве за февраль этого года составила более 414 млн грн.
Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве отложили из-за снижения температуры.
Источник: Киевтеплоэнерго
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==