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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шмыгаль назвал главный приоритет Кабмина в сотрудничестве с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с представителями МВФ и главой миссии фонда в Украине Роном ван Роденом.

Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества и дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

По словам Шмыгаля, Киев определил для себя первоочередным приоритетом начало программы расширенного финансирования МВФ.

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– Мы настроены на проведение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, – написал премьер.

Напомним, глава Минфина Игорь Уманский провел встречу с постоянным представителем МВФ в Украине.

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