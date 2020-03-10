Шмыгаль назвал главный приоритет Кабмина в сотрудничестве с МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с представителями МВФ и главой миссии фонда в Украине Роном ван Роденом.

Стороны обсудили дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества и дальнейшие приоритетные шаги в рамках сотрудничества.

По словам Шмыгаля, Киев определил для себя первоочередным приоритетом начало программы расширенного финансирования МВФ.

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– Мы настроены на проведение реформ, которые являются важной предпосылкой для экономической стабильности и развития, – написал премьер.

Напомним, глава Минфина Игорь Уманский провел встречу с постоянным представителем МВФ в Украине.