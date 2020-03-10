Шмыгаль собирает Кабмин из-за коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта во второй половине дня проведет совещание своего правительства из-за распространения коронавируса.

По словам источника, на заседании будет обсуждаться вопросы реализации мер по предупреждению распространения Covid-19 в Украине.

Напомним, по итогам заседания правительственного антикризисного штаба 9 марта Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с новой инфекцией.

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Шмыгаль также поручил пересмотреть запасы госрезерва на предмет обеспечения населения средствами индивидуальной защиты с учетом трехмесячной потребности и до 11 марта определить, чего именно не хватает.

На 10 марта количество больных коронавирусом в мире составляет 114 219. Из больниц выписали уже 64 147 человек, летальных случаев зарегистрировано 4 024.

К слову, Италия – вторая после Китая страна, в которой растет количество больных. Оно здесь составляет 9 172 человека.

Учитывая такую ​​ситуацию, с 10 марта в Италии расширили карантин на всю страну.