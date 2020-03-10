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Факты / Украина

Быстрые тесты на коронавирус начнут продавать в аптеках – цена и когда

Поставки экспресс-тестов в Украину на коронавирусную инфекцию ожидаются 16-17 марта.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник, 10 марта.

– Быстрые тесты после поставки можно будет купить в аптеке. Один будет стоить около 300 грн,- сказал он.

Кроме того, по словам Ляшко, вскоре ожидается поставка 50 тест-систем, на каждой из которых можно исследовать 100 образцов.

– Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра ожидаем поставку,- сказал Ляшко.

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Замминистра также отметил, что на этой неделе планируется поставка тест-систем в лаборатории по регионам.

– Это сократит время исследования и увеличит количество людей, которые будут тестироваться. Мы готовимся к тому, что количество случаев коронавируса может расти,- сказал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 10 марта во второй половине дня проведет совещание правительства из-за распространения коронавируса.

Фото: Dreamstime

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