PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Троих людей с признаками коронавируса госпитализировали в Черновцах

В течение дня, 10 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу доставили троих человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Все пациенты имеют признаки инфекционного заболевания.

Всего в заведении здравоохранения в Черновцах сейчас находятся пять человек.

Читайте: Киев получил первые 1 200 экспресс-тестов на коронавирус

Состояние мужчины, у которого был обнаружен пока что единственный случай инфицирования коронавирусом, стабильное, его лечение продолжается.

Как сообщалось, врач Всемирной организации здравоохранения приедет в Черновцы, чтобы осмотреть больного коронавирусом.

Источник: Черновицкая ОГА

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка