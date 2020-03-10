Троих людей с признаками коронавируса госпитализировали в Черновцах

В течение дня, 10 марта, в Черновицкую областную клиническую больницу доставили троих человек с подозрением на заражение новым коронавирусом.

Все пациенты имеют признаки инфекционного заболевания.

Всего в заведении здравоохранения в Черновцах сейчас находятся пять человек.

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Состояние мужчины, у которого был обнаружен пока что единственный случай инфицирования коронавирусом, стабильное, его лечение продолжается.

Как сообщалось, врач Всемирной организации здравоохранения приедет в Черновцы, чтобы осмотреть больного коронавирусом.

Источник: Черновицкая ОГА