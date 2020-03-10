В Киеве могут закрыть метро и транспорт в случае большой вспышки Covid-19 – Кличко

В Киеве могут закрыть метро только в случае большой вспышки коронавируса Covid-19.

Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко.

– Для этого должна быть действительно большая вспышка болезни. Вы сейчас говорите уже о чрезвычайных мерах – закрыть метро. Я надеюсь, что до этого не дойдет, чтобы мы закрывали транспорт, – сказал мэр.

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Кличко добавил, что в общественном транспорте осуществляются превентивные меры, в частности, дважды в день проводится дезинфекция.

Напомним, в Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей.