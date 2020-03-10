Российский крейсер Москва принимал участие в аннексии Крыма

Гвардейский ракетный крейсер Москва принимал непосредственное участие в захвате Крыма весной 2014 года.

Это подтвердили результаты расследования волонтеров международного сообщества InformNapalm.

Фото оккупантов на военном судне заметили в российской соцсети Вконтакте.

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– В сообществе гвардейского ракетного крейсера Москва, где моряки и их родственники обмениваются информацией о службе на корабле, мы увидели сообщение Эльмиры Ахметвалиевой. Она призвала участников сообщества проголосовать за своего брата-футболиста, который служил на крейсере Москва. В свой пост она добавила фото брата с медалью за оккупацию Крыма, – сообщили волонтеры.

Семья Ахметвалиевих родом из Татарстана. На своей странице Эльмира Ахметвалиев распространил видеосюжет российского Первого канала о приезде в начале апреля 2014 года в Севастополь российских звезд шоу-бизнеса.

– В 2014 году на крейсере Москва побывал весь российский “десант пропагандистов”. Во время съемок сюжета журналисты взяли комментарий у одного из командиров крейсера лейтенанта Ивана Забатурина. Благодаря российским журналистам мы знаем еще одного офицера – участника спецоперации захвата Крыма, – добавили расследователи.

На момент захвата Крыма крейсер Москва входил в состав 11-й бригады противолодочных кораблей (11 Бр ПЛК). А в декабре 2014 года на базе 11-й Бр ПЛК восстановили 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ России.

Представители Черноморского флота России заявление волонтеров еще не комментировали.

Напомним, начиная с 2014 года США наложила на РФ так называемые крымские санкции. На днях постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что снятие санкций с России возможно только при условии выхода из Крыма.

Источник: InformNapalm