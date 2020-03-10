В Украину не пустили единоросса с медалью от Путина

В аэропорту Киев пограничники остановили россиянина, прилетевшего рейсом из Минска и планировавшего посетить столицу Украины якобы по делам бизнеса.
Во время контроля 55-летний гражданин РФ заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита.
По его словам, он является гендиректором литейно-механического завода в РФ.
Однако дополнительная проверка показала, что этот человек является членом партии Единая Россия, представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет награды от Путина и Госдумы РФ, МИД и силовых структур, в частности медаль За возвращение Крыма.
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Поэтому ему отказали в пропуске через границу и запретили въезд в Украину на три года в интересах нацбезопасности.
В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.
В феврале в аэропорту Киев пограничники не впустили в Украину пятерых российских пропагандистов, прилетевших читать лекции.