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Факты / Украина

В Украину не пустили единоросса с медалью от Путина

В аэропорту Киев пограничники остановили россиянина, прилетевшего рейсом из Минска и планировавшего посетить столицу Украины якобы по делам бизнеса.

Во время контроля 55-летний гражданин РФ заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита.

По его словам, он является гендиректором литейно-механического завода в РФ.

Однако дополнительная проверка показала, что этот человек является членом партии Единая Россия, представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в городе Ногинск, имеет награды от Путина и Госдумы РФ, МИД и силовых структур, в частности медаль За возвращение Крыма.

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Поэтому ему отказали в пропуске через границу и запретили въезд в Украину на три года в интересах нацбезопасности.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

В Україну не впустили єдинороса з медаллю від Путина

Фото: ДПСУ

В феврале в аэропорту Киев пограничники не впустили в Украину пятерых российских пропагандистов, прилетевших читать лекции.

Источник: Госпогранслужба

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