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Факты / Украина / Политика

Виталий Шубин возглавил Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Виталий Шубин стал временно исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

В 2004 году окончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности правоведение, а в 2011 году – Национальную академию госуправления при президенте Украины.

В 2004-2011 годах работал на госпредприятии Энергорынок, а с 2011 до 2014 года – в ДТЭК.

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Затем он два года был руководителем юрдепартамента, заместителем директора по регуляторной деятельности и развитию энергетических проектов в Энергетических ресурсах Украины.

В 2017-2018 годах – руководил Арцизской ветровой электростанцией.

В 2018 году работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции.

Затем он стал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Напомним, 10 марта Кабмин принял решение назначить Павла Кухту временно исполняющим обязанности главы Минэкономики Украины.

Источник: Кабмин

Фото: УНИАН

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