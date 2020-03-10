Согласно прогнозам гидрометцентра на этой неделе ожидается существенное уменьшение температуры воздуха, поэтому решение по завершению отопительного сезона в Киеве пока не принято.

Об этом во время брифинга сообщил директор СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

– Есть определенные нюансы, связанные с процедурой начала и окончания отопительного сезона. Границы отопительного сезона определяются в соответствии с распорядительным документом. Пока еще нет распорядительного документа о прекращении отопительного сезона, – сказал он.

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Принятие подобного документа прежде всего влияет на расчет льгот и субсидий для тех категорий потребителей, которые ими пользуются.

– Согласно прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе мы получим существенное уменьшение температуры наружного воздуха, то есть с переходом в минусовые температуры, в частности ночью. Поэтому соответствующего решения о прекращении отопительного сезона действительно не принималось. Источники теплоснабжения сейчас работают в режиме минимального допустимого температурного режима, – сказал он.

Также Лопатин добавил, что для коммунальных заведений решение принимают отдельно.

– Что касается коммунальных учреждений, то решение принимается руководством каждого конкретного заведения. Например, есть уже заявки от определенных бюджетных учреждений, организаций, субъектов хозяйствования частных форм собственности, где они самостоятельно для себя решили прекратить отопительный сезон, – добавил он.