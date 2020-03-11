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Факты / Украина / Общество

38,1% украинцев поддерживают ограничения массовых мероприятий из-за Covid-19

Ограничения массовых мероприятий (спортивных и культурных) для уменьшения рисков распространения Covid-19 в Украине поддерживают 38,1% респондентов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus.

Еще 39% сказали, что скорее бы поддержали такие ограничения.

В то же время только 23% украинцев откажутся посещать такие мероприятия, если в их городе обнаружат коронавирус, 19,5% — что не станут посещать публичные места, 19,3% — не оставляли бы своего дома без необходимости.

Не готовы менять свою жизнь 15,6% опрошенных. О готовности полностью изолировать себя от общения заявили 2,6% респондентов.

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Интересно также, что не все украинцы знают о случае заболевания коронавирусом у нас в стране — 86,6%.

Опрос провела в начале марта онлайн-платформа Gradus. В нем приняли участие 852 человека. Ошибка выборки составляет не более 3,1%.

Если ты хочешь, чтобы и твое мнение было учтено,устанавливай мобильное приложение Gradus, участвуй в опросах на общественно-важные темы.

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Напомним, в Киеве уже заявили о возможном закрытии метро в случае большого количества больных коронавирусом Covid-19.

Фото: Dreamstime

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