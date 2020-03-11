Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран согласился передать Украине черные ящики

Иран согласился передать Украине черные ящики сбитого 8 января возле Тегерана самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Канаде Андрей Шевченко со ссылкой на заявление представителя Ирана Фархада Парвареша на сессии Совета ICAO в Монреале.

— Иран соглашается направить черные ящики в Украину с последующей передачей Франции в случае, если понадобится дополнительная экспертиза, — процитировал Шевченко слова Парвареша.

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Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера «человеческой ошибкой». После этого Тегеран заявлял, что не может расшифровать черные ящики, но отказывается передать их в другую страну.