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Факты / Украина

Желание мира не ослабляет способность давать отпор противнику — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские военнослужащие будут давать адекватный ответ на действия противника в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

— Украинские военные уполномочены всегда давать адекватный мощный ответ на действия агрессора, — сказал Зеленский во время представления нового министра обороны Украины.

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Также президент добавил, что делают все возможное для урегулирования конфликта на Донбассе.

— Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор.

Напомним, 11 марта Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

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