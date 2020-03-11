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Кабмин примет решение о мерах в Украине из-за распространения коронавируса

Кабинет министров Украины на заседании правительства в среду должен принять все необходимые решения по реагированию на ситуацию с дальнейшим распространением в мире коронавируса.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

— В понедельник, 9 марта, состоялось совещание в СНБО. Сегодня было проведено селекторное совещание с главами областных государственных администраций, которое проводил премьер-министр, при участии всех специалистов.

11 марта на заседании правительства будут приняты все решения, — сказал он.

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Данилов указал, что такие решения должен принимать Кабмин.

— Мы наши предложения предоставили, они были приняты, — отметил он.

11 марта, на заседании Кабинета министров может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами. Об этом ранее сообщил нардеп от президентской партии Александр Дубинский.

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Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.

Источник: Интерфакс-Украина

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