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Факты / Украина / Общество

Карантин и внеочередная сессия Рады: планы правительства по противодействию коронавируса

На заседании правительства, посвященном противодействию коронавируса, рассматривается вопрос введения карантина.

Также ожидается, что премьер-министр Денис Шмыгаль будет инициировать внеочередную сессию для принятия нового закона о санитарно-эпидемиологических мероприятиях в стране.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар на своей странице в Facebook.

— По предварительной информации, планируется карантин. Также премьер инициирует внеочередную сессию именно для принятия нового закон о санитарно-эпидемиологических мероприятиях по польскому и итальянскому образцу.

Также только сейчас планируют ограничить вывоз масок-респираторов из страны, — написала Сюмар.

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По словам нардепа, она вместе с коллегами планирует спросить о количестве аппаратов искусственного дыхания, палатах интенсивной терапии, мерах для военных, и тому подобное.

Напомним, в Киеве из-за распространения коронавируса на карантин закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

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