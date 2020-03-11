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Факты / Украина

Карантин в Украине: УГКЦ считает, что лучше пока не касаться и не целовать иконы

В Украинской греко-католической церкви отметили, что церковь будет выполнять распоряжения государственной и местной власти и санитарных служб.

— Мы обязаны соблюдать все правила, которые вытекают из определенных предписаний органов государственной власти. Кроме этого, поощряем пожилых людей и родителей с детьми оставаться дома, ведь они находятся в зоне наибольшего риска, — отметил глава УГКЦ Святослав.

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Также он призвал, во время Великого поста придерживаться домашнего молитвенного правила.

Святослав подчеркнул, что каждому, кто чувствует себя больным или знает, что был в помещении или в контактировал с человеком, имеющим признаки болезни, стоит самоизолироваться и не выходить из дома.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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