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Факты / Украина / Политика

Киру Рудик выбрали новой главой партии Голос

Новой главой партии Голос вместо Святослава Вакарчука стала Кира Рудик. Соответствующее решение было принято во время съезда партии.

Сам Святослав Вакарчук на своей странице в Facebook сообщил, что Кира Рудик олицетворяет современность, которую она привнесет в работу партии вместе с бесценным опытом управления крупными командами.

Кроме того, в своем видеообращении он отметил, что таким образом партия приводит к лидерским позициям новых профессиональных людей.

Киру Рудик выбрали новой главой партии Голос

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Также Святослав Вакарчук отметил, что он как лидер будет продолжать развивать партию.

Своей миссией он назвал привлечение в политику новых честных и профессиональных людей с собственным видением, а также борьбу с теми, кто идет в политику для собственного обогащения.

Напомним, Кира Рудик является народным депутатом от партии Голос и первым заместителем парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации.

Ранее занимала должность оперативного директора IT-компании Ring Ukraine.

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