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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: какие ограничения введут в Киеве и какая ответственность за нарушение

Ограничительные меры на территории Киева с целью предотвращения распространения коронавируса будут действовать с 12 марта до 31 марта.

Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Исполнение ограничительных мер является обязательным для всех учреждений независимо от форм собственности.

— За нарушение будет административная или криминальная ответственность, контролировать будет полиция, — заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Также сообщается, что в указанный период работа учебных заведений будет носить дистанционный характер, а в массовых мероприятиях в городе смогут участвовать не более 60 человек.

— Первое что мы делаем – закрываем дошкольные учебные заведения. Поэтому просьба к работодателям — по возможности сделать гибкий рабочий график для работников с маленькими детьми. Также обеспечить безопасность продавцов, — добавил Поворозник.

По его словам, общественный транспорт и органы государственной власти будут работать в штатном режиме.

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КГГА решила также ограничить проведение спортивных мероприятий в Киеве, приостановить работу театров, кинотеатров, работу развлекательных центров, развлекательных зон в торговых центрах.

В массовых мероприятиях в городе смогут участвовать не более 60 человек.

Поворозник также отметил, что ограничительные меры с целью предотвращения распространения коронавируса не являются карантином.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.

Фото: Dreamstime

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