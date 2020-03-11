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Факты / Украина / Общество

Лежат в коридорах: в Одессе детские больницы переполнены больными гриппом

Детские больницы Одессы переполнены больными гриппом и ОРВИ. Госпитализированных детей в пульмонологических отделениях размещают в коридорах.

Такая ситуация сложилась в Городской детской больнице №2.

В мэрии города подтвердили информацию о переполненности детских больниц.

Переполнены детские больницы. Пульмонология — в пределах сезонности, — отметили в мэрии.

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Из-за большого количества больных в одесских школах закрыли 115 классов. В государственном учреждении Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины фиксируют превышение эпидпорога на 21,2%.

За прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6 322 одессита, из которых более 80% составляют дети в возрасте до 17 лет, — пишут в учреждении.

Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекции в городе пока не обнаружили.

Напомним, украинский биофизик Александр Иванов рассказал, чем коронавирусная инфекция отличается от обычного гриппа.

Источник: УНИАН

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