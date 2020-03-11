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Факты / Украина / Политика

Министры отказались от премий до конца года — Шмыгаль

Министры новоназначенного Кабинета министров отказались от премий до конца года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Было принято решение, что вопрос премий министров будет рассматриваться по результатам работы за год. Тогда мы во время совместной дискуссии будем решать, заслужили ли министры премирования, — сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что у министров остается заработная плата, которая не должна превышать пяти средних заработных плат в Украине.

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— Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30%, — сообщил премьер.

Напомним, Кабинет министров утвердил лимит месячной заработной платы для руководителей государственных компаний и членов наблюдательных советов.

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