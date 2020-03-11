Ограничительные мероприятия в Киеве: как будет работать общественный транспорт

11 марта в Киеве для предотвращения распространения коронавируса объявили профилактические мероприятия.

Однако на работе общественного транспорта Киева они никак не скажутся.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

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По его словам, столичный транспорт будет работать в штатном режиме.

Для предотвращения распространения коронавируса два раза в день транспорт будут обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.