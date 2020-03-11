PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ограничительные мероприятия в Киеве: как будет работать общественный транспорт

11 марта в Киеве для предотвращения распространения коронавируса объявили профилактические мероприятия.

Однако на работе общественного транспорта Киева они никак не скажутся.

Об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Читайте: Никакой паники — туалетная бумага в изобилии: реакция соцсетей на карантин в Киеве

По его словам, столичный транспорт будет работать в штатном режиме.

Для предотвращения распространения коронавируса два раза в день транспорт будут обрабатывать специальными дезинфицирующими средствами.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка