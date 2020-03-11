Вернулась из Италии: в Запорожье на коронавирус проверяют женщину

В Запорожье госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус. Она вернулась из Италии.

По словам директора ГУ Запорожский областной центр МОЗ Романа Терехова, это первый случай, когда биологический материал отправили в Киев, чтобы исключить коронавирус.

Отмечается, что женщина работала в Италии. 1 марта она попала под дождь и простыла.

— У нее хронический пиелонефрит. Поэтому она начала принимать антибиотики. Но ее работодатели отпустили женщину домой, — сказал Терехов.

Женщина прилетела через Милан в Борисполь, у нее была температура 37,3, однако, из-за отсутствия симптомов вирусного заболевания ей разрешили сесть на поезд в Бердянск.

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По пути домой ее состояние ухудшилось и женщине пришлось обратиться за помощью к проводнику. В Запорожье ее госпитализировали.

— Было сделано рентген и установлено диагнозы — ОРВИ, острый фарингит, пневмония. Для исключения коронавируса мы направили биологический материал в Киев, — сообщил Терехов.

Сейчас женщина находится под наблюдением врачей. Вагон, в котором она ехала, отправили на дезинфекцию, проводник также находится под наблюдением врачей. В купе с женщиной никого не было.

К слову, по всей территории Украины с 12 марта до 3 апреля введен карантин.

Источник: Укринформ