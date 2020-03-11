Разумков отменил зарубежные командировки депутатов из-за ситуации с коронавирусом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков своим распоряжением отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире.
Об этом сообщила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.
— Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов.
А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук, — написала она.
Также она опубликовала фотографию соответствующего распоряжения спикера Рады.
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11 марта, на заседании Кабинета министров может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.
Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавируса. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.