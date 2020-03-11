SkyUp отменяет часть рейсов в Италию и Израиль

Авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полеты в Италию и Израиль в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

Планируется отменить 11 рейсов рейсов из Запорожья и Львова в Израиль.

До 16 апреля отменены рейсы:

Львов — Тель-Авив — Львов (19, 26, 30 марта, 2, 6, 13 апреля)

Запорожье — Тель-Авив — Запорожье (15, 22, 29 марта, 5, 12 апреля)

Также отменен запланированный на 29 марта запуск полетов по маршруту Харьков — Тель-Авив — Харьков.

Читайте: В Украине введен карантин

Пассажиры бесплатно смогут изменить дату вылета или вернуть деньги за билет.

Перевозчик отложил старт полетов из Киева в Рим, Бергамо, Болонью и Пизу, которые должны были начаться 1 июня. Также отменены будущие рейсы со Львова в Рим и Бергамо.

— Старт полетов в Римини и Ламецию-Терме, запланированный на 30 мая 2020 года, а также в Катанию (начало 26 мая. — Ред.) остается без изменений, — добавили в пресс-службе.

Выполнение рейсов в итальянский город Неаполь продолжится без изменений.

Напомним, авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 10 марта приостановила некоторые рейсы в 16 стран мира. В компании объясняют решение, снижением спроса на авиаперелеты, связанное с распространением коронавируса в мире.

Источник: SkyUp