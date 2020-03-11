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Факты / Украина / Общество

Центр общественного здоровья озвучил результаты анализов на коронавирус в Украине

11 марта Центр общественного здоровья опубликовал данные своей вирусологической лаборатории.

Всего было получено 43 образца с подозрением на коронавирус. Из них:

  • 1 — положительный результат;
  • 1 — на стадии исследования;
  • 41 — отрицательный результат.

В ЦОЗ посоветовали ограничить любые контакты с людьми с симптомами ОРВИ, перед употреблением термически обрабатывать продукты и в случае появления каких-либо симптомов простуды обращаться к своему семейному врачу.

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Центр общественного здоровья также направил результаты тестов на коронавирус двух пациентов Черновицкой областной больницы.

Анализы двух мужчин, которых госпитализировали 7 и 9 марта, показали отрицательный результат.

Трое буковинцев, которые попали в больницу 10 марта, продолжают ждать результатов тестов.

Напоминаем, Факты ICTV публиковал обновленную статистику распространения коронавируса в Украине и мире.

Фото: Dreamstime

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