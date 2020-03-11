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Факты / Украина / Общество

В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализированы 5 человек

Черновицкая областная больница приняла на госпитализацию еще трех человек с подозрением на коронавирус.

По словам представителей Черновицкой ОГА, у них обнаружили все симптомы инфекционного заболевания.

Таким образом, в медучреждении находится пять человек, которые должны пройти тесты на выявление инфекции.

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В областной госадминистрации отмечают, что на Буковине зафиксировали лишь один официально подтвержденный случай инфицирования коронавируса.

Медики отмечают, что состояние пациента стабильное.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в так называемой ДНР зарегистрировали первое подозрение на коронавирус. Женщину, недавно вернулась из Китая, были принудительно госпитализированы из-за повышенной температуры.

Фото: Dreamstime

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