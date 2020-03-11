В Днепре на перекрестке столкнулись BMW и Skoda

В Днепре на пересечении Калиновой и Янтарной столкнулись BMW и Skoda. По предварительной версии, автомобиль Skoda выехал на перекресток на красный и въехал в BMW. Пострадавших нет.

Авария произошла около 22.30. По словам водителя BMW, он ехал по Янтарной в сторону улицы Байкальской.

Вверх Новости Видео Любая рубрика Lifestyle LOL Происшествия Мир Спорт Украина Шоу-бизнес Показать больше результатов

X