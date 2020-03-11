В Днепре на пересечении Калиновой и Янтарной столкнулись BMW и Skoda. По предварительной версии, автомобиль Skoda выехал на перекресток на красный и въехал в BMW. Пострадавших нет.
Авария произошла около 22.30. По словам водителя BMW, он ехал по Янтарной в сторону улицы Байкальской.
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В Днепре на перекрестке столкнулись BMW и Skoda / 4 фотографии
Проехав перекресток на зеленый сигнал светофора, автомобиль столкнулся со Skoda – ее водитель выехал на перекресток на красный свет по Калиновой в сторону Образцова.
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У BMW повреждена левая часть автомобиля, у Skoda – бампер. Для выяснения обстоятельств ДТП на место вызвали полицию. На момент приезда патрульных автомобили оставались на перекрестке.
Ранее Факты ICTV писали, что на Закарпатье в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом пострадали пять человек.
Источник: Информатор
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