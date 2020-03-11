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Факты / Украина / Общество

В Киеве из-за коронавируса перенесли даты пробного ВНО

В Киеве из-за введения карантина перенесли даты сдачи пробного внешнего оценивания.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Пробное ВНО по украинскому языку и литературе должно было состояться 21 марта, а по всем остальным предметам — 28 марта.

— Мы договорились с региональным центром оценивания качества образования, пробные тесты, которые должны были состояться в конце марта, мы проведем после того, как унормируется ситуация — в апреле, — сказал Поворозник.

К слову, обучение в Киеве до конца марта будет проходить дистанционно.

Карантин в Україні через коронавірус Covid-19

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице карантин из-за распространения коронавируса Covid-2019.

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