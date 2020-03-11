В Киеве из-за распространения коронавируса Covid-2019 на карантин закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.

Противоэпидемические мероприятия и ограничения начнутся 12 марта и предварительно будут действовать до конца месяца.

Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут и развлекательные центры, развлекательные зоны в шопинг-молах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города.

Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта, — сообщил Кличко.