В Киеве из-за распространения коронавируса Covid-2019 на карантин закроют школы, детские сады, а также внешкольные и высшие учебные заведения.
Противоэпидемические мероприятия и ограничения начнутся 12 марта и предварительно будут действовать до конца месяца.
Также в городе ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов. Закрытыми будут и развлекательные центры, развлекательные зоны в шопинг-молах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
— Друзья! Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города.
Превентивные меры в Киеве вводим с 12 марта. Предварительно — до конца марта, — сообщил Кличко.
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11 марта на заседании Кабинета министров может быть объявлен карантин с серьезными ограничительными мерами.
Напомним, в Черновцах зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.